Израиль предупредил о планах России помешать Киеву получить самую передовую ПВО

NI: Россия может помешать Украине получить самые передовые на Западе ПВО «Железный купол»

Израильский генерал Яков Нагель предупредил, что Россия может перехватить и изучить самые передовые на Западе системы противовоздушной обороны «Железный купол», поэтому Тель-Авив не будет передавать их Украине вслед за США. Своим опасением он поделился в статье для National Interest.

«Израиль справедливо опасается, что если противоракетные установки будут развернуты, то Россия завладеет ими на поле боя», — пишет Нагель.

Военный также отметил, что Израиль и сам нуждается в срочном пополнении частей ПВО «куполами», а производство систем требует времени. Кроме того, Украине не стоит ожидать быстрого результата от приобретения ПВО, так как обучение работе с ними также требует времени, пишет Нагель.

Генерал добавил, что Израиль не намерена портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.

В ноябре профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон заявил, что новое правительство Израиля может начать поставку вооружений на Украину. Политолог отметил, что такой шаг станет ответом на сотрудничество России и Ирана, в частности сообщения о покупке Москвой беспилотников. «Это было воспринято в Израиле как недружественный акт и развязало Нетаньяху руки в вопросе оказания Израилем военной помощи Украине», — пояснил он.