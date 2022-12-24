Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 24 декабря 2022Россия

В российском регионе прозвучали сирены гражданской обороны

Власти Воронежа заявили, что сирены гражданской обороны были тренировкой

Фото: Shutterstock

Прозвучавшие в Воронежской области сирены гражданской обороны были тренировкой. Об этом заявили в правительстве региона, пишет РИА Новости.

По информации властей, в субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано с тренировкой сил и средств защиты населения, уточнили в правительстве.

Уточняется, что никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет.

Ранее сообщалось, что памятка «Как вести себя при обстрелах» на квитанциях за жилищно-коммунальные услуги появилась в Воронеже в связи с общественным запросом на дополнительное информирование. В администрации уточнили, что органы местного самоуправления должны обеспечить информирование по действиям при обстреле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22
Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана
В США назвали стиль одежды Зеленского пропагандой
В российском регионе прозвучали сирены гражданской обороны
Волочкова поделилась деталями о своем свадебном наряде
В СК сообщили о задержании организатора сгоревшего в Кемерово приюта
Организатору приюта в Кемерово предъявили обвинение после гибели 22 человек
Бастрыкин направил в Кемерово криминалистов для расследования пожара в приюте
В Москве изменились парковочные тарифы
Имена претендентов на полет в космос из Белоруссии раскроют после Нового года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.