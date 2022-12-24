В российском регионе прозвучали сирены гражданской обороны

Власти Воронежа заявили, что сирены гражданской обороны были тренировкой

Прозвучавшие в Воронежской области сирены гражданской обороны были тренировкой. Об этом заявили в правительстве региона, пишет РИА Новости.

По информации властей, в субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано с тренировкой сил и средств защиты населения, уточнили в правительстве.

Уточняется, что никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет.

Ранее сообщалось, что памятка «Как вести себя при обстрелах» на квитанциях за жилищно-коммунальные услуги появилась в Воронеже в связи с общественным запросом на дополнительное информирование. В администрации уточнили, что органы местного самоуправления должны обеспечить информирование по действиям при обстреле.