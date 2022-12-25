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13:59, 25 декабря 2022Россия

Минобороны доложило о разбитом месте дислокации наемников вблизи Артемовска

Российские войска разбили место дислокации иностранных наемников вблизи Артемовска
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска разбили место дислокации подразделения иностранных наемников в ДНР. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удар был нанесен по пункту дислокации наемников, который находился вблизи Артемовска. При этом данные о том, сколько разбито бойцов ВСУ и иностранных военных, не раскрываются.

Конашенков также отметил, что в районе Плещеевки в ДНР ликвидированы артиллерийские системы М777 производства США. Помимо этого, эту технику военные заметили и разбили вблизи Добровольного в Харьковской области. Уточняется, что всего российские войска поразили три такие артиллерийские системы.

Ранее российские военные уничтожили украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град». В Минобороны заявили, что это произошло в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР и ЛНР. Конашенков также утверждал, что была разбита польская самоходная артиллерийская установка «Краб».

Помимо этого, российские военные сбили пять беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Как отмечал Конашенков, войска также перехватили шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и еще один реактивный снаряд РСЗО «Ураган».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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