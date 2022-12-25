Бывший депутат Рады посоветовал украинцам бежать из страны

Бывший депутат Рады Кива заявил, что на Украине идет скрытая мобилизация

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале призвал украинцев бежать из страны.

Политик разместил видеоролик, в котором люди в военной форме окружили молодого человека в «гражданке», чтобы вручить ему повестку. Он пояснил, что данное действие происходит на улицах Днепра.

«В последнее время, все больше мы видим видео, с вручениями повесток на улицах в разных городах Украины. На Украине полным ходом идет скрытая мобилизация <...> Украинцы спасайте свои жизни», — призвал Кива, отметив, что Минобороны Украины активно опровергает факт раздачи повесток на улицах городов страны.

Ранее на Украине был отдан приказ о мобилизации 35 тысяч человек. Бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заверил, что уже есть подтверждение того, что Киев «провел плановую насильственную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской и Харьковской областей».