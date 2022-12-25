Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:01, 25 декабря 2022Бывший СССР

Бывший депутат Рады посоветовал украинцам бежать из страны

Бывший депутат Рады Кива заявил, что на Украине идет скрытая мобилизация

Фото: Shutterstock

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале призвал украинцев бежать из страны.

Политик разместил видеоролик, в котором люди в военной форме окружили молодого человека в «гражданке», чтобы вручить ему повестку. Он пояснил, что данное действие происходит на улицах Днепра.

«В последнее время, все больше мы видим видео, с вручениями повесток на улицах в разных городах Украины. На Украине полным ходом идет скрытая мобилизация <...> Украинцы спасайте свои жизни», — призвал Кива, отметив, что Минобороны Украины активно опровергает факт раздачи повесток на улицах городов страны.

Ранее на Украине был отдан приказ о мобилизации 35 тысяч человек. Бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заверил, что уже есть подтверждение того, что Киев «провел плановую насильственную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской и Харьковской областей».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США
Бывший депутат Рады посоветовал украинцам бежать из страны
Украинские военные попали под «огненный дождь» в Марьинке
Новый год назвали главным религиозным праздником в России
По всей Украине дважды за день объявили воздушную тревогу
В России объяснили слова Путина о приемлемых развязках с Украиной
Представлена сборная самых дорогих футболистов мира
Парижский стрелок планировал поехать в пригород «убивать иностранцев»
В Иране ответили на угрозы атаки Украины
В Санкт-Петербурге ограбили Деда Мороза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.