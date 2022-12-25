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09:46, 25 декабря 2022Спорт

Член Зала славы UFC умер в 45 лет

Член Зала славы UFC Стефан Боннар умер в 45 лет

Фото: Tiffany Brown / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA), член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стефан Боннар умер в 45 лет. Об этом сообщается на сайте промоушена.

По предварительным данным, причиной стал сердечный приступ. Глава UFC Дэйна Уайт назвал спортсмена одним из самых значимых бойцов организации, подчеркнув, что болельщики любили его. «Он никогда не будет забыт. Нам будет его не хватать», — подытожил Уайт.

Боннар начал выступать в UFC в 2005 году после того, как зарекомендовал себя в реалити-шоу The Ultimate Fighter. Его поединок против соотечественника Форреста Гриффина на шоу признавали лучшим за 2005-й.

На счету Боннара 24 поединка, в которых одержал 15 побед, из которых три нокаутом, и потерпел девять поражений. Последний поединок в UFC спортсмен провел 13 октября 2012 года, проиграв бразильцу Андерсону Сильве. Он завершил карьеру в смешанных единоборствах 15 ноября 2014 года в промоушене Bellator.

Анастасия Борисова
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