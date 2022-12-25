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23:37, 25 декабря 2022Россия

Медведев подвел шесть итогов уходящего года

Зампред СБ Медведев подвел шесть итогов уходящего 2022 года и предрек будущее за Россией
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: MIT Russia/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» подвел шесть итогов уходящего года и предрек будущее за Россией.

Политик назвал 2022 год сложным и драматичным, порогом новой эпохи, которая принесет кардинальные перемены. В качестве первого вывода зампред Совбеза заявил, что Москва приняла трудное и вынужденное решение о проведении спецоперации, поскольку речь шла о суверенитете и безопасности страны.

Вторым итогом, по словам Медведева, стало то, что с западным миром Россию разъединяет больше, чем объединяет, и о нормальных отношениях можно забыть на десятилетия.

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Третий вывод, по словам политика — о необходимости борьбы сильными средствами с эпидемией русофобии. Он подчеркнул, что расколоть русский мир или подчинить его чужой воле невозможно.

Четвертый итог — это то, что Запад «загнал себя в клетку», своими руками разрушает принципы рыночной экономики, а внутри коалиции государства противоречат друг другу, заявил Медведев. Он предсказал идущее по нарастающей соперничество западных стран и остального мира.

Пятый вывод, по мнению зампреда Совбеза — «апокалипсиса пока не будет». Он отметил, что Россия будет руководствоваться ядерной доктриной, и понимание этого сдерживает оппонентов.

Политик добавил, что Москве нужны гарантии безопасности, чем быстрее они будут обеспечены, тем скорее нормализуется ситуация, в противном случае мир будет балансировать на грани ядерной войны.

Шестой итог — Россия не выживает, а живет, развивается и побеждает, подчеркнул Медведев. Он подытожил, что события 2022 года заставили россиян сплотиться, в результате чего страна смогла дать ответ на угрозы безопасности.

Ранее зампред Совбеза задался вопросом, может ли гибридная война, де-факто объявленная странами НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России.

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Марина Совина
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