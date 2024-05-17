В МИД России указали на принцип зеркальности в вопросах ядерных угроз

Рябков: Россия отложит тему «красных линий» и будет отвечать Западу зеркально

Россия отложит тему «красных линий» и будет зеркально отвечать Западу в вопросах ядерных угроз. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что западные страны стали думать, что в отношении России нужно проявлять стратегическую неопределенность и двусмысленность, чтобы российская сторона не знала, как будет поступать НАТО в той или иной ситуации.