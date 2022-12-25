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11:52, 25 декабря 2022Спорт

Тренер сборной России оценил второе место Овечкина в рейтинге снайперов НХЛ

Тренер сборной России Жамнов заявил, что хоккеисту Овечкину нужно продолжать бросать

Фото: DesRosiers-USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов оценил выход российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на второе место в рейтинге снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит ТАСС.

Специалист обратил внимание на давление, оказанное на Овечкина. «Теперь же ему станет попроще, потому что есть существенный разрыв между нынешним достижением и следующей отметкой. Поэтому ему нужно, как говорил Сергей Федоров, бросать и бросать», — заявил он.

В матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбу за карьеру в НХЛ и опередил канадского хоккеиста Горди Хоу, на счету которого 801 гол. Лидером лиги по этому показателю остается канадец Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза и завершивший карьеру в 1999 году.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

Анастасия Борисова
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