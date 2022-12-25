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19:27, 25 декабря 2022Из жизни

Карл III впервые поздравил англичан с Рождеством

Карл III впервые поздравил англичан с Рождеством, рассказав о кризисе и конфликтах в мире

Фото: Yui Mok / Reuters

Король Великобритании Карл III впервые поздравил англичан с Рождеством и рассказал об экономическом кризисе в стране. Соответствующее видеообращение появилось на YouTube-канале королевской семьи.

В начале обращения к нации монарх отдал дань уважения своей матери Елизавете II. «Я стою здесь, часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где моя любимая мать покоится рядом с моим дорогим отцом», — сказал он.

В своей речи король затронул тему вооруженных конфликтов в мире и повышении стоимости жизни в Англии. Известно, что в этом году инфляция в стране составила около 11 процентов.

Так, монарх отметил, что в настоящее время люди сталкиваются с политическими разногласиями, голодом и природными бедствиями. В связи с этим многие жители страны ищут способы оплатить счета, чтобы согреть свои дома и семьи. «Это проявляется в человечности людей во всех частях [Великобритании] и в странах Содружества, которые со столь большой готовностью откликаются на бедственное положение других», — пояснил он.

Принц Чарльз стал королем Великобритании 8 сентября после смерти королевы Елизаветы II, унаследовав ее многомиллиардные имущество.

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Мария Винар
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