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00:34, 25 декабря 2022Спорт

Норвежский лыжник оценил отсутствие россиян на международных турнирах

Норвежский лыжник Петер Нортуг заявил, что россиян не хватает на международных турнирах

Фото: Marius Simensen / Keystone Press Agency / Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петер Нортуг оценил отсутствие россиян на международных турнирах. Его слова передает TV2.

Нортуг заявил, что россиян не хватает на Кубках мира, потому что они были сильнейшими. «Что касается конкуренции, то это немного грустно. Возвращение россиян может оживить мужские гонки. У них невероятно сильная команда, которой будет не хватать и после Рождества», — отметил он.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал отсутствие трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на Кубке мира потерей со спортивной точки зрения. Он добавил, что хочет более серьезной конкуренции и что отсутствие россиян в этом плане заметно.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Дарья Коршунова
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