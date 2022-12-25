ООН осудила решение талибов отстранить женщин от работы в НПО

В ООН связали решение талибов отстранить женщин от работы в НПО с ущемлением прав

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о неприемлемости решения представителей «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) отстранить женщин от работы в местных и международных неправительственных организациях (НПО) в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

Тюрк отметил, что подобное распоряжение ущемляет права женщин. Также он подчеркнул, что «нельзя заставлять женщин и девочек молчать». «Запрет де-факто властей на работу женщин в НПО — это удар по правам женщин и атака на необходимую для спасения жизней и исключительно важную помощь, в которой нуждается так много афганцев», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека.

Ранее сообщалось, что представители «Талибана» предписали всем местным и международным неправительственным организациям в стране приостановить работу сотрудниц.

Госсекретарь Америки Энтони Блинкен заявил об обеспокоенности США решением талибов отстранить женщин от работы в НПО. «Женщины играют центральную роль в гуманитарной деятельности по всему миру. Это решение может иметь разрушительные последствия для афганского народа», — сообщил он.