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14:46, 25 декабря 2022Россия

Шойгу заявил о противодействии сил Запада российским войскам на Украине

Глава Минобороны Шойгу заявил о противодействии сил Запада российским войскам на Украине
СюжетМинобороны:

Фото: Sergei Fadeichev / Reuters

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о том, что объединенные силы Запада противодействуют российским военнослужащим на Украине. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщается в Telegram-канале «Известий».

Министр подчеркнул, что США и их союзники ведут санкционную и информационную войну против России и отправляют на территорию Украины своих советников и наемников. «США и их союзники накачивают киевский режим вооружениями, обучают военнослужащих, предоставляют развединформацию», — добавил глава Минобороны.

Ранее министр обороны России заявил, что Киев применяет запрещенные методы противоборства, в том числе теракты, обстрелы мирных жителей и заказные убийства. По словам Сергея Шойгу, страны Запада пытаются не замечать и элементы ядерного шантажа.

22 декабря глава Минобороны проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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Анастасия Астахова
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