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21:44, 25 декабря 2022Россия

В Госдуме назвали Зеленского предателем родины

Зюганов заявил, что Зеленский предал Украину, общую историю с Россией и будущие поколения

Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы России, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, назвав его предателем родины и обвинив в подчинении нацистам.

«На прошлой неделе Зеленский побывал у своих истинных хозяев — в американском Конгрессе. Он предал Украину, нашу общую историю, своих отцов и будущие поколения, подчинившись нацистам, бандеровцам и фашистам», — заявил он.

Зюганов подчеркнул, что во все времена люди не терпели предателей и призвал продолжать делать все возможное для того, чтобы «выкорчевать зло», которое исходит от нынешних украинских властей.

Ранее обозреватель американского издания Newsweek Скотт Макдональд, комментируя рождественское поздравление украинского лидера Владимира Зеленского, заявил, что от него веяло отчаянием и пессимизмом.

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Марина Совина
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