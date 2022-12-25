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20:02, 25 декабря 2022Интернет и СМИ

В США увидели отчаяние в рождественском поздравлении Зеленского

Newsweek: от рождественского поздравления Зеленского веяло отчаянием и пессимизмом

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Обозреватель американского издания Newsweek Скотт Макдональд, комментируя рождественское поздравление украинского лидера Владимира Зеленского, заявил, что от него веяло отчаянием и пессимизмом.

По мнению автора материала, послание главы государства в канун Рождества было мрачным, а не воодушевляющим. Более того, речь Зеленского имела «горький привкус отчаяния».

«Зеленский рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта», — сказано в статье.

Ранее обозреватель издания Bloomberg Хэл Брендс заявил, что визит Зеленского в Вашингтон сигнализирует об отсутствии успехов Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией. Автор уточнил, что в Белом доме все больше нарастает «усталость от финансирования».

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Варвара Кошечкина
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