Захарова назвала причину роста антисемитизма в США

Захарова: легкость «культуры отмены» целых народов создала почву для роста антисемитизма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что легкость применения «культуры отмены» в отношении целых народов создала в США почву для роста антисемитизма. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram.

Захарова обратила внимание на статью The Hill, в которой сказано, что США становятся все более антисемитской страной. По ее мнению, причиной данного явления стали не социальные сети, как заявляют в Вашингтоне, а «эксперименты либеральной демократии над человеком» и «западная диктатура». В частности, кумир молодежи, американский рэп-исполнитель Канье Уэст, открыто признается в симпатиях к диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру, а антисемиты-радикалы нападают на синагоги по всей стране.

«Та легкость, с которой практикуется "культура отмены" в отношении целых народов (русские, китайцы, венесуэльцы, иранцы (…) создала питательную почву и для роста антисемитизма. Ну и, разумеется, свою роль сыграли пресловутые двойные стандарты, не оставившие нетронутыми ни одной аксиомы или догмы и извратившие все», — считает дипломат. По словам Захаровой, ситуация настолько серьезная, что в декабре в Вашингтоне была учреждена межведомственная группа по борьбе с антисемитизмом.

Ранее Дуг Эмхофф, муж вице-президента страны Камалы Харрис, заявил, что США столкнулись с эпидемией ненависти к евреям, которую нельзя признать нормальной.