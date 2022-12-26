Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:44, 26 декабря 2022Наука и техника

Новые функции iPhone оказались недоступны в России

«Ъ»: Apple не добавила поддержку VoLTE и VoWiFi на iPhone в российских сетях

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Некоторые новые функции смартфонов Apple оказались недоступны в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В разговоре с операторами сотовой связи журналисты «Ъ» выяснили, что Apple не добавила поддержку работоспособности функций передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонках по Wi-Fi (VoWiFi) в смартфоны, работающие в российских сетях. В «Вымпелкоме» («Билайн») объяснили, что данные опции ограничены со стороны производителя устройств.

В Tele2 уточнили, что VoLTE и VoWiFi тестировали на смартфонах с начала года, но после марта Apple прекратила сотрудничество с российскими провайдерами. В МТС отметили, что активировали VoLTE на iPhone 14, но не уверены, что функция будет стабильно работать на всех моделях. Представители «Мегафона» подтвердили ограничения в работе VoWiFi, но отметили, что абоненты оператора могут звонить через приложение eMotion. Журналисты попытались связаться с Apple, но не получили комментария.

Представители «Вымпелкома» подчеркнули, что отсутствие необходимых настроек для VoWiFi не позволяет пользоваться раздачей интернета с iPhone 14 в полной мере — клиентам приходится вручную прописывать параметры. По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, в крупных городах около 60 процентов голосового трафика проходит через VoLTE.

Ранее в «Ситилинке» рассказали, что чаще всего в 2022 году россияне приобретали смартфоны бренда Xiaomi. По оценке ретейлера, наиболее востребованными устройствами за год были девайсы стоимостью 5-10 тысяч рублей.

Детская прогулка по легендарным местам
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели трех военных на аэродроме в Энгельсе
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ на Урале и Северном Кавказе
Женщина притворилась больной раком и выманила у соседей миллион рублей
На Западе оценили готовность ВСУ к зимнему контрнаступлению
Российский уголь стал хуже продаваться
Пожарного инспектора задержали по делу о сгоревшем приюте в Кемерове
Россиянам напомнили о продолжительности новогодних каникул
Определены районы Москвы с максимально подешевевшей недвижимостью
Ну Украине придумали комбинированный вариант возвращения Крыма
Юрист назвал россиянам самый выгодный месяц для отпуска в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.