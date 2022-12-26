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13:37, 26 декабря 2022Наука и техника

Россиянам указали на возможность обойти новые ограничения Apple

Эксперт Кусков назвал некритичным отключением ряда функций Apple на территории России

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Ряд ограничений со стороны компании Apple в отношении российских пользователей не является критичным для использования гаджетов, заявил «Ленте.ру» гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. При этом эксперт пояснил, что у россиян есть возможность частично обойти отсутствие поддержки работоспособности функций передачи голоса по сети LTE и звонках по Wi-Fi в смартфонах на территории России.

В беседе с «Лентой.ру» эксперт напомнил, что мобильная связь при разговоре по телефону через LTE обеспечивает лучшее качество связи, чем через 3G или 2G, однако это, по его словам, некритично. Кусков сравнил связь через LTE либо 3G с возможностью проезда по платной либо бесплатной дороге.

«Раньше голос всегда уходил либо в 2G, либо 3G, сейчас есть возможность оставаться в LTE, это обеспечивает лучшее качество связи. 60 процентов и более трафика в крупных городах сейчас проходит через LTE. Но и без VoLTE связь в любом случае есть», — заявил Кусков.

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При этом он не исключил, что пользователи могут самостоятельно поставить программное обеспечение, которое позволит обеспечивать связь через LTE. В случае с VoWiFi обойти ограничения не представляется возможным, пояснил эксперт.

«Гипотетически ее можно поставить, там просто надо сделать некие манипуляции. Что касается VoWiFi, ее не поставить никак, ну и используется она категорически мало, то есть там, где совсем нет связи, но проведен Wi-Fi, — в коттеджном поселке, например. Все это некритично, и жить без этого можно», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что в России оказались недоступны новые функции смартфонов Apple. Уточнялось, что компания не добавила поддержку работоспособности функций передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонках по Wi-Fi (VoWiFi) в смартфоны, работающие в российских сетях.

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Кирилл Садовский
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