В Азербайджане появилось представительство производителя Bayraktar

В Азербайджане зарегистрировали представительство производителя беспилотников Bayraktar

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО Bayraktar Teknoloji Azərbaycan. О появлении представительства производителя беспилотников Bayraktar в республике сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Уточняется, что уставный капитал компании составил 1,7 миллиона манатов (около миллиона долларов). По информации агентства, Bayraktar Teknoloji Azərbaycan зарегистрировалось в налоговых органах республики 6 октября. Официальным представителем компании является гражданин Турции Топуз Гусейн. Налоговая служба не стала раскрывать состав учредителей общества, добавили в агентстве.

Турецкая компания Baykar Makina производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar. Ранее генеральный директор производителя БПЛА Халук Байрактар заявил о строительстве завода на Украине. «Мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение», — рассказал он.

Также сообщалось, что зарубежными пользователями Bayraktar являются вооруженные силы Украины, Катара и Азербайджана. При этом последний активно применял данные летательные аппараты во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.