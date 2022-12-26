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16:41, 26 декабря 2022Спорт

Белорусскую спортсменку приговорили к 12 годам колонии

БЕЛТА: основателей БФСС Герасименю и Опейкина приговорили к 12 годам колонии
Александра Герасименя

Александра Герасименя. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Минский городской суд приговорил основателей Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александру Герасименю и Александра Опейкина, которые находятся за рубежом, к 12 годам лишения свободы, сообщает агентство БЕЛТА.

С обвиняемых солидарно будет взыскан имущественный ущерб в пользу Белорусской федерации современного пятиборья и «Белспортобеспечения».

Герасименю и Опейкина обвинили в создании незарегистрированного на территории Белоруссии объединения БФСС, которое с августа 2020 по 20 мая 2022 распространяло «заведомо ложные сведения и измышления о событиях, происходивших на территории Беларуси о ходе и результатах избирательной кампании 2020 года».

В августе 2020 года Герасименя подписала письмо белорусских атлетов с требованием признать недействительными выборы президента страны, на которых победил Александр Лукашенко. В середине октября спортсменка уехала из Белоруссии.

На счету Герасимени две серебряные медали Игр в Лондоне, а также бронза на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 2019 году она завершила выступления.

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Варвара Кошечкина
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