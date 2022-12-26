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19:44, 26 декабря 2022Силовые структуры

Названа возможная причина объявления в розыск автора идеи по развитию России

«Ъ»: Дмитрий Давыдов мог быть объявлен в розыск в России по просьбе Казахстана

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Бизнесмена Дмитрия Давыдова (признан Минюстом РФ иноагентом), известного как автор проекта «20 идей по развитию России», могли объявить в розыск в стране по просьбе Казахстана. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Давыдов — совладелец букмекерской компании «Олимп». В СМИ его также называют казахстанским предпринимателем. В 2019 году против него было возбуждено уголовное дело. Расследование в отношении него ведет департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан по Алматы. В 2020 году он был объявлен в розыск в республике.

26 декабря МВД России внесло Давыдова в свою разыскную базу. Этот факт, по словам собеседников газеты, объясняется тем, что недавно КНБ объявил Давыдова в межгосударственный розыск.

Утверждается, что у российской полиции пока нет претензий к предпринимателю. «А в связи с тем, что российского гражданства он не имеет, в случае задержания на территории РФ, вероятнее всего, без всяких проволочек будет выдан инициатору розыска», — добавил источник газеты.

В Казахстане Давыдову инкриминируют организацию незаконного игорного бизнеса преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Также ему вменяют легализацию средств, полученных преступным путем, и участие в преступной группе.

16 декабря российский Минюст внес Давыдова в список иноагентов.

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Полина Матюхина
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