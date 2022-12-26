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12:47, 26 декабря 2022Наука и техника

Предсказаны характеристики PlayStation 5 Pro

TechRadar: PlayStation 5 Pro получит быстрый твердотельный накопитель Gen 5

Фото: Tamara Bitter / Unsplash

Консоль PlayStation нового поколения получит новый твердотельный накопитель. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты IT-медиа заявили, что PS5 Pro должна выйти с SSD-накопителем Gen 5.0 NVme. По словам авторов, этот апдейт позволит новой приставке конкурировать с персональными компьютерами, которые имеют преимущество в виде модульной конструкции и возможности модернизации.

По оценкам журналистов, быстрый твердотельный накопитель Gen 5 может обеспечивать скорость до 13 тысяч мегабайт в секунду. Это примерно на 60 процентов быстрее, чем у SSD-накопителей Gen 4, которые применяются в PlayStation 5. Авторы предсказали, что игры на PS5 Pro будут загружаться быстрее, чем сейчас. Также должны увеличиться характеристики скорости рендеринга.

«Если Sony захочет продлить срок службы своей последней игровой консоли, принятие нового стандарта хранения данных будет полезным для всех», — отметили специалисты. Также будущая консоль Sony может получить обновленный процессор AMD RDNA 2 под названием Oberon и 16 гигабайт видеопамяти GDDR6.

Ранее в Sony намекнули, что начали работу над PlayStation 5 Pro. «Надеюсь, вы будете с нетерпением ждать следующего года», — подчеркнул вице-президента SIE Platform Experience Хидэаки Нишино.

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Андрей Ставицкий
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