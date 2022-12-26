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20:02, 26 декабря 2022Бывший СССР

В Грузии депутаты перестали поддерживать Саакашвили голодовкой

Депутаты оппозиции Грузии перестали поддерживать голодовкой экс-президента Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Четыре депутата оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) перестали поддерживать голодовкой экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что голодавшая дольше остальных депутат Анна Цитлидзе прислушалась к врачам на 12-й день протеста, состояние которой оценивалось как крайне тяжелое. Она отказывалась принимать пищу, пока бывшего президента не освободят и не отправят лечиться за пределы Грузии. Другие депутаты партии Абдулла Исмаилов, Давид Киркитадзе и Темур Джанашия прекратили голодовку раньше Цитлидзе, так как состояние их здоровья ухудшилось.

Ранее четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили вступился за Саакашвили с требованием отправить политика на лечение за границу. Он опубликовал обращение, где авторы называют «актом пытки» оставление экс-президента в текущей ситуации.

Саакашвили неоднократно объявлял голодовку, одна из которых длилась полдня 14 декабря. Как утверждал экс-глава государства, причиной тому стало послание от европарламентариев, которые потребовали прекратить голодовку.

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Кристина Есикова
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