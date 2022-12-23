Экс-оппонент Саакашвили вступился за него

Экс-оппонент Саакашвили Маргвелашвили потребовал отправить политика на лечение за границу

Экс-оппонент бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, четвертый президент страны Георгий Маргвелашвили вступился за него, потребовав отправить политика на лечение за границу. Об этом он написал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Маргвелашвили опубликовал обращение, которое собрало более 100 подписей. «Мы не обсуждаем вопрос вины президента Саакашвили. Мы говорим: смертная казнь запрещена Конституцией Грузии, как и пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение», — сказано в заявлении.

Как утверждают авторы обращения, смерть бывшего президента Грузии будет иметь внутренние и внешние политические последствия. Они называют «актом пытки» оставление Саакашвили в нынешней ситуации. По их мнению, это грубое нарушение международных прав.

Ранее первый заместитель главы парламентского комитета Грузии по внешним связям Леван Карумидзе назвал действием пропаганды призыв президента Молдавии Майи Санду разрешить Саакашвили покинуть страну для лечения. Вскоре американский врач-психиатр Эрик Голдсмит заявил, что у политика, отбывающего тюремный срок, наблюдаются симптомы деменции. Также медицинские эксперты обнаружили у него десять заболеваний.