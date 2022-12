Перечислены игры с лучшей графикой

В Digital Foundry назвали Horizon Forbidden West игрой с лучшей графикой в 2022 году

Специалисты блога Digital Foundry перечислили игры 2022 года с лучшей графикой. Об этом сообщается в видео на YouTube-канале проекта.

Первое место получил эксклюзив для PlayStation Horizon Forbidden West. Авторы отметили улучшенный рендеринг, наличие большого количества деталей, высокую детализацию игрового мира — причем как на PS5, так и на PS4. Второе и третье место в рейтинге получили The Callisto Protocol и Portal RTX.

Отдельно специалисты Digital Foundry назвали игры, которые отличаются качественной картинкой, но по тем или иным причинам не попали в основной список. К ним отнесли некстген-версию «Ведьмака 3», которая стала лучше благодаря рейтрейсингу и глобальному освещению. Также авторы выделили Dying Light 2, которая особенно хорошо смотрится на ПК. В списке оказалась Need for Speed Unbound, получившая хорошую оптимизацию.

A Plague Tale: Requiem отметили за красивые пейзажи и обилие деталей, Warhammer 40,000: Darktide — за работу с тенями, The Last of Us Part I — за созданную с нуля графику, Gran Turismo 7 — за очень качественную проработку моделей автомобилей.

Ранее Sony подвела итоги голосования геймеров на PlayStation за лучшую игру 2022 года. Владельцы консолей PS выбрали God of War Ragnarök, которая также одержала победу в восьми номинациях.