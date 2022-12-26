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09:04, 26 декабря 2022Наука и техника

В «Блокноте» появятся вкладки

Neowin: в «Блокноте» от Microsoft добавят вкладки как в «Проводнике»

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Microsoft добавит вкладки в приложении «Блокнот». Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа заметили, что изображение новой версии текстового редактора, имеющего вкладки, распространил в своем Twitter один из сотрудников компании. Спустя несколько минут автор удалил твит — судя по всему, в Microsoft не разрешили делать подобную информацию публичной.

По словам специалистов, вкладки, которые появятся в «Блокноте», будут выполнять ту же функцию, что и вкладки в «Проводнике». Ожидается, что пользователи могут работать с несколькими текстовыми файлами в одном окне, переключаясь между ними.

В Microsoft ранее не комментировали появление новых функций. Журналисты предположили, что в компании тестируют данную опцию. Вероятно, первыми доступ к ней получат участники программы бета-тестирования — не раньше 2023 года. Затем функция появится у всех пользователей Windows.

«Блокнот» (Notepad) — текстовый редактор, который является частью операционных систем Windows. Программа появилась в ОС от Microsoft в 1985 году.

Вкладки в «Проводнике» появились в обновлении 22H2 для Windows 11, которое вышло осенью. Также в апдейте были представлены обновленное меню «Пуск», новый «Диспетчер задач», функции конфиденциальности.

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Андрей Ставицкий
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