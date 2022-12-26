Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:01, 26 декабря 2022Бывший СССР

В Раде заявили об обысках у главы администрации Днепропетровской области

В Раде заявили об обысках у главы администрации Днепропетровской области Резниченко

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у главы областной военной администрации Днепропетровской области Валентина Резниченко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале в понедельник, 26 декабря.

«Помимо обысков у Резниченко, сегодня с 07:00 (08:00 мск — прим. «Ленты.ру») проходят обыски НАБУ у куратора проекта "Большая стройка" Юрия Голика», — сообщил он. При этом украинское антикоррупционное бюро и власти Днепропетровской области пока не давали официальных комментариев.

Ранее в НАБУ вызвали на допрос мэра Одессы Геннадия Труханова. 9 декабря его трем заместителям предъявили обвинения в коррупции. По данным бюро, они взяли под контроль практически все вопросы экономической жизни города. Для этого заместители подкупали местных депутатов и чиновников.

В ноябре в Одесской области также раскрыли масштабную схему коррупции при реализации зерновой сделки. Местные чиновники брали взятки с предприятий, которые осуществляли экспорт зерна через морские порты региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Екатеринбурге мать убила троих детей при помощи провода
Жители Москвы стали чаще есть фастфуд
Захарова предупредила об угрозе масштабного конфликта в Косово
Компьютерная программа создала из ДНК крошечные вазы и чаши
В Раде заявили об обысках у главы администрации Днепропетровской области
Восемь машин столкнулись в ДТП под Москвой
Стала известна позиция ФИФА по участию России в отборе на ЧМ-2026
Компания друзей оставила официантке 150 тысяч рублей чаевых в честь праздников
Стала известна стоимость нового электрического «Москвича»
Убившая детей из-за «вселившихся в них бесов» россиянка оставила мужу записку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.