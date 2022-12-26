В Раде заявили об обысках у главы администрации Днепропетровской области

В Раде заявили об обысках у главы администрации Днепропетровской области Резниченко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у главы областной военной администрации Днепропетровской области Валентина Резниченко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале в понедельник, 26 декабря.

«Помимо обысков у Резниченко, сегодня с 07:00 (08:00 мск — прим. «Ленты.ру») проходят обыски НАБУ у куратора проекта "Большая стройка" Юрия Голика», — сообщил он. При этом украинское антикоррупционное бюро и власти Днепропетровской области пока не давали официальных комментариев.

Ранее в НАБУ вызвали на допрос мэра Одессы Геннадия Труханова. 9 декабря его трем заместителям предъявили обвинения в коррупции. По данным бюро, они взяли под контроль практически все вопросы экономической жизни города. Для этого заместители подкупали местных депутатов и чиновников.

В ноябре в Одесской области также раскрыли масштабную схему коррупции при реализации зерновой сделки. Местные чиновники брали взятки с предприятий, которые осуществляли экспорт зерна через морские порты региона.