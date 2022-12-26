В российском городе 54-летний охранник скончался посреди ТЦ

В Волгограде 54-летний охранник из магазина «Л’Этуаль» скончался посреди торгового центра

В Волгограде 54-летний охранник из магазина косметики скончался посреди торгового центра. Об этом сообщает портал V1.RU.

По данным источников, мертвого россиянина нашли в магазине «Л’Этуаль» в Ворошиловском ТЦ. Мужчине внезапно стало плохо в разгар рабочего дня.

«Находившиеся рядом волгоградцы попытались помочь мужчине, но не смогли — он умер в присутствии очевидцев», — пояснили в экстренных службах.

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили информацию о гибели мужчины. По факту произошедшего началась проверка, заверили в ведомстве.

Ранее охранники ТЦ в Воронеже приковали наручниками пожилую женщину к дверям магазина. Случившимся заинтересовались сотрудники полиции и прокуратуры.