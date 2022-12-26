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18:29, 26 декабря 2022Россия

В Росавиации объяснили задержание недавно принятого на работу сотрудника

Росавиация: недавно принятый на работу сотрудник задержан для следственных мероприятий

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Недавно принятый на работу сотрудник Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) задержан для проведения следственных мероприятий. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявили в пресс-службе организации, пишет РИА Новости.

«Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением "отката" от поставщика компьютерного оборудования», — объяснили в агентстве.

Там добавили, что руководство и другие сотрудники Росавиации оказывают содействие следователям. В рамках следственных мероприятий были изъяты документы. В агентстве уточнили, что задержание сотрудника не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям.

26 декабря Telegram-канал Shot сообщил, что в офисе главы федерального агентства Александра Нерадько прошли обыски. По их данным, одной из причин обыска якобы стало дело о взятке, расследуемое в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой.

Позднее в Росавиации опровергли сообщения о проведении обысков. В правоохранительных органах также заявили, что следствие не проводило обыски у главы агентства.

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Никита Абрамов
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