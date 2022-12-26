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16:08, 26 декабря 2022Спорт

Чернышенко и Матыцин подвели спортивные итоги 2022 года

Чернышенко и Матыцин рассказали о спортивных итогах года и поделились планами на будущее

Фото: координационный центр Правительства России

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин провели брифинг по итогам развития спортивной отрасли в 2022 году «Мы вместе. Спорт», в ходе которого рассказали о достигнутом и обозначили планы на следующий год. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам Чернышенко, правительство уверенно идет к выполнению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, по увеличению к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся спортом, до 70 процентов. Кроме того, благодаря мерам поддержки в условиях санкций удалось не остановить строительство объектов физкультуры и спорта в российских регионах. Так, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» до конца года будут сданы около 70 объектов.

Вице-премьер уделил особое внимание работе по восстановлению спортивной инфраструктуры на новых территориях. В частности, запланирован ремонт и реконструкция пяти объектов: спортивного комплекса «Азовмаш» и плавательного бассейна «Нептун» в Мариуполе, Дворца спорта «Дружба» в Донецке и Центра олимпийской подготовки в Луганске. Также найден подрядчик для реконструкции спортивного комплекса «Ильичевец» в Мариуполе. Помимо прочего, 50 детей-футболистов из Донбасса, Луганска и Херсона зачислены на обучение в Академию футбола в Евпатории.

Министр спорта, в свою очередь, отметил продуктивную работу в области международного сотрудничества, межрегионального взаимодействия. Матыцин подчеркнул, что Россия развивает сотрудничество со стратегическими партнерами и странами, которые нацелены на развитие спорта без использования инструментов дискриминации и политизации. Он пообещал и дальше укреплять суверенитет отечественного спорта.

По поручению президента продолжится создание соревнований новых форматов. Так, Россия выступила инициатором первых в мире «Игр будущего». Указ об их проведении в 2024 году в Казани был подписан Владимиром Путиным. В рамках их подготовки в Казани прошли «Фиджитал Игры», в которых приняли участие 38 команд из России, Беларуси, Турции, Казахстана, Ирана, Болгарии и Бразилии.

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Алина Гончарова
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