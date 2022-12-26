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20:27, 26 декабря 2022Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

«Страна.ua»: в Харькове произошло несколько взрывов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В городе Харьков на востоке Украины произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«В области объявлена воздушная тревога», — сказано в публикации.

Ранее по всей территории Украины дважды за день объявили воздушную тревогу, в том числе в Киеве. Новые сигналы о тревоге распространяются в том числе и на подконтрольные войскам Украины районы Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, сирены слышны в ДНР.

Последний Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявлял о прилетах по городу 22 декабря. В тот день на Украине также была объявлена воздушная тревога.

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Виктория Кондратьева
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