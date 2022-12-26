В Харькове произошли взрывы

«Страна.ua»: в Харькове произошло несколько взрывов

В городе Харьков на востоке Украины произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«В области объявлена воздушная тревога», — сказано в публикации.

Ранее по всей территории Украины дважды за день объявили воздушную тревогу, в том числе в Киеве. Новые сигналы о тревоге распространяются в том числе и на подконтрольные войскам Украины районы Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, сирены слышны в ДНР.

Последний Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявлял о прилетах по городу 22 декабря. В тот день на Украине также была объявлена воздушная тревога.

