Россиян предупредили об опасных последствиях нехватки солнца

Терапевт Ромасов предупредил, что дефицит солнца грозит депрессией и ожирением

Дефицит солнца грозит россиянам ожирением и депрессией, предупредил врач-терапевт, кардиолог Иван Ромасов. Эти и другие опасные последствия нехватки солнца он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Ромасова, из-за нехватки солнца у человека нарушается циркадный ритм: могут появиться проблемы с засыпанием и сном, депрессия, а также снизиться активность. «Дело в том, что световые волны, попадая на сетчатку глаза, превращаются в нервный импульс — в зависимости от его интенсивности шишковидная железа в головном мозгу во время сна вырабатывает гормон мелатонин, который, собственно, и регулирует циркадный ритм», — сказал он, добавив, что мелатонин также влияет на работу эндокринных желез, участвует в антиоксидантной активности и защите от раковых опухолей, влияет на «гормон радости» серотонин.

Кроме того, из-за дефицита солнца снижается выработка в организме витамина D. Следствием этого, по словам врача, могут быть частые простуды, повышенная утомляемость, хроническая боль, запоры, замедленная регенерация кожи, повышенная хрупкость костей, кариес и пародонтоз, выпадение волос, нарушения сна, снижение памяти и внимания и даже бесплодие.

Помимо прочего, продолжил Ромасов, нехватка витамина D ведет к нарушению соотношения жиросжигающих гормонов, и организм начинает активнее «запасать» жиры — появляется избыточный вес.

Наконец, добавил он, ученые обнаружили связь между снижением уровня витамина D и синдромом поликистозных яичников, эндометриозом, невынашиванием беременности, преэклампсией и другими гинекологическими проблемами.

Для профилактики дефицита солнца врач рекомендовал чаще выходить на улицу в солнечные дни, шире открывать шторы, включать источники искусственного освещения, помыть окна, подвинуть рабочий стол ближе к окну, больше двигаться, принимать препараты витамина D3 и использовать лампы для светотерапии. «Включайте чаще в рацион следующие продукты: индейку, морскую рыбу (лучше жирную), ананасы, яблоки, сливы, бананы, шоколад, орехи», — дал совет он.

Ранее врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов назвал способы легко вставать после сна. Первое и очевидное правило, по словам врача, заключается в том, что нужно спать столько, сколько нужно организму.