Россиянин попытался сжечь дом со спящей внутри девушкой

В Красном Бору мужчина попытался сжечь дом со спящей внутри девушкой

В поселке Красный Бор Ленинградской области мужчина попытался сжечь дом со спящей внутри 19-летней девушкой. Об этом сообщает портал «Невские новости».

Все случилось в ночь на 26 декабря. Россиянка проснулась от резкого удара по крыше дома и почувствовала запах дыма. Девушка смогла выбраться на улицу и вызвать пожарных.

Удалось выяснить, что мужчина забросил на крышу дома горящий факел, а в двери оставил горящую тряпку. Возгорание оперативно потушили, жительница Ленобласти не пострадала.

Следователи возбудили дело по статье 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК России. Полицейские начали искать поджигателя.

Ранее житель Дагестана попытался сжечь девушку, но у него не сработала зажигалка. Позже мужчину удалось задержать.