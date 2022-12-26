Во дворе российской школы нашли мертвого мужчину

В Свердловском районе Красноярска во дворе школы нашли мертвого мужчину

Мертвого мужчину обнаружили во дворе школы №45 в Свердловском районе Красноярска. Об этом сообщает портал «Мой Красноярск».

По информации издания, тело нашли сотрудники учебного заведения. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Личность россиянина уже установлена. Известно, что он не был бездомным.

В полиции журналистам портала подтвердили информацию о найденном теле. Предварительно, криминальную версию гибели мужчины исключили. Точную причину его смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее на территории другой Красноярской школы в Советском районе города нашли тело женщины. Следователи также не рассматривают версию с ее убийством. Руководство учебного заведения произошедшее никак не прокомментировало.