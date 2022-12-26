Отец Трусовой заявил о желании выбирать комментаторов на ее выступления
Отец Александры Трусовой Вячеслав Трусов заявил, что хочет самостоятельно выбирать комментаторов на трансляции выступлений фигуристки. О таком пожелании сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Уточняется, что отец спортсменки также выдвинул ряд требований по назначению ведущих любых передач с участием Трусовой. На телеканале отметили, что хотят сохранить за собой право выбора комментаторов и экспертов, которые вправе свободно выражать свое мнение в эфире.
Ранее 26 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Вячеслав Трусов потребовал отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина от работы на трансляциях всех мероприятий, куда приглашена спортсменка, в противном случае фигуристка откажется участвовать в дополнительных съемках.
1 октября стало известно об уходе Трусовой из группы тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской в ЦСКА. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе специалиста, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы.
На Олимпийских играх-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Также на ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.