Отец Трусовой заявил о желании выбирать комментаторов на ее выступления

Отец Александры Трусовой заявил, что хочет сам выбирать комментаторов на ее выступления

Отец Александры Трусовой Вячеслав Трусов заявил, что хочет самостоятельно выбирать комментаторов на трансляции выступлений фигуристки. О таком пожелании сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Уточняется, что отец спортсменки также выдвинул ряд требований по назначению ведущих любых передач с участием Трусовой. На телеканале отметили, что хотят сохранить за собой право выбора комментаторов и экспертов, которые вправе свободно выражать свое мнение в эфире.

Ранее 26 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Вячеслав Трусов потребовал отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина от работы на трансляциях всех мероприятий, куда приглашена спортсменка, в противном случае фигуристка откажется участвовать в дополнительных съемках.

1 октября стало известно об уходе Трусовой из группы тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской в ЦСКА. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе специалиста, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Также на ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.