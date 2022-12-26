Украина захотела приостановить сотрудничество с Россией в сфере миграции

Украина захотела приостановить сотрудничество с РФ и Белоруссией в сфере трудовой миграции

Украина захотела приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере трудовой миграции. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Как он утверждает, кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект «О приостановлении отношения Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь действия соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов».

Мельничук отметил, что в случае выхода Киева из данного соглашения права и гарантии украинских граждан в области трудовой миграции и социальной защиты трудовых мигрантов между республикой и другими странами-членами Содружества Независимых Государств (СНГ), исключая Россию и Белоруссию, будут сужены и останутся вне договорно-правового регулирования.

Ранее Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией. Также Мельничук упомянул выход украинской стороны из соглашений с Минском о дополнительных мерах доверия и безопасности. Россия же приостановила действие двухстороннего акта о взаимном признании документов об образовании, который подписали в 2000 году.

