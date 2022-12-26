Девушка установила виниры в Турции и осталась с зубами разных цветов

У блогерши Майи Рей слетел турецкий винир с зуба через четыре дня после процедуры

Блогерша Майя Рей установила керамические виниры в Турции и осталась с зубами разных цветов. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Юзерша с никнеймом cappuchineee из Канады рассказала, что через четыре дня после проведения стоматологической процедуры накладка слетела с одного из ее клыков. Чтобы восстановить зуб, девушка вновь обратилась к докторам. На размещенных кадрах видно, что новая накладка отличалась от предыдущей по форме и оттенку. «Не устанавливайте виниры, вы очень быстро об этом пожалеете», — призвала она в ролике.

Зрителей, в свою очередь, возмутил объем губ Рей, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией. «Ладно зубы, но ты видела свои губы?», «Вам стоит убрать из них филлер», «Вы вообще чувствуете свои губы с таким количеством наполнителя?» — недоумевали они.

Ранее в декабре блогер Лаки Кириаку установил дорогостоящие виниры в Турции и описал свои ощущения от процесса фразой «два часа боли». По словам блогера, он решил преобразиться и заплатил более четырех тысяч фунтов стерлингов (340 тысяч рублей), чтобы установить керамические накладки. На размещенных кадрах видно, что зубы мужчины приобрели неестественный белый цвет.