Место убийства двоих сыновей и дочери их матерью попало на видео

СКР опубликовал кадры с места убийства двоих сыновей и дочери их матерью в Екатеринбурге

Место убийства двоих сыновей и дочери их 37-летней матерью попало на видео. Запись в понедельник, 26 декабря, опубликовали в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

На кадрах видно комнату, детскую кроватку, а за столом сидят сотрудники правоохранительных органов. Проводится осмотр места происшествия.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело из-за убийства матерью двоих сыновей в возрасте 10 и 15 лет, а также пятимесячной дочери в Екатеринбурге. Сейчас на месте работают криминалисты и следователи районного отдела СКР, они устанавливают причины, которые привели к трагедии. Назначен ряд экспертиз.

Мать убила двоих родных сыновей и дочь, сообщив родственникам, что в детей якобы вселились бесы. По предварительным данным, женщина задушила их проводом. Семья недавно переехала из Калуги и считалась благополучной. Оба родителя работали.