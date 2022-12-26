Евросоюз резко увеличил поставки вина в Россию

РБК: Евросоюз с августа по октябрь увеличил поставки вина в Россию на 43 процента

Евросоюз в период с августа по октябрь резко увеличил поставки вина в Россию на 43 процента. Об этом пишет РБК со ссылкой на торговую статистику Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.

В публикации отмечается, что за три месяца в Россию ввезли один миллион гектолитра вина, что 42,7 процента от объема, который страны ЕС поставили на российский рынок за предыдущие 12 месяцев (2,35 миллиона гектолитров).

Крупнейшими по поставкам странами оказались Франция, Германия, Италия и Латвия, которые продемонстрировали двузначный прирост от 89,5 до 37,4 процента. В пятерке лидеров по риросту поставок год к году попали страны, которые традиционно поставляли в Россию небольшие объемы вина: Австрия (рост в шесть раз); Болгария (в пять раз), Хорватия (почти в три раза), Эстония (на 133 процента), Финляндия (на 132 процента).

Специалисты по рынку считают эту ситуацию экстремальным компенсаторным ростом, так как с марта по апрель падение импорта алкоголя в Россию составило 30 процентов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году розничные продажи алкоголя в России резко выросли — с января по ноябрь спрос вырос на 3,4 процента в годовом выражении. Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в стране было продано 101,2 миллиона декалитров алкогольной продукции.