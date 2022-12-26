Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:05, 26 декабря 2022Экономика

Евросоюз резко увеличил поставки вина в Россию

РБК: Евросоюз с августа по октябрь увеличил поставки вина в Россию на 43 процента

Фото: Pixabay

Евросоюз в период с августа по октябрь резко увеличил поставки вина в Россию на 43 процента. Об этом пишет РБК со ссылкой на торговую статистику Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.

В публикации отмечается, что за три месяца в Россию ввезли один миллион гектолитра вина, что 42,7 процента от объема, который страны ЕС поставили на российский рынок за предыдущие 12 месяцев (2,35 миллиона гектолитров).

Крупнейшими по поставкам странами оказались Франция, Германия, Италия и Латвия, которые продемонстрировали двузначный прирост от 89,5 до 37,4 процента. В пятерке лидеров по риросту поставок год к году попали страны, которые традиционно поставляли в Россию небольшие объемы вина: Австрия (рост в шесть раз); Болгария (в пять раз), Хорватия (почти в три раза), Эстония (на 133 процента), Финляндия (на 132 процента).

Специалисты по рынку считают эту ситуацию экстремальным компенсаторным ростом, так как с марта по апрель падение импорта алкоголя в Россию составило 30 процентов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году розничные продажи алкоголя в России резко выросли — с января по ноябрь спрос вырос на 3,4 процента в годовом выражении. Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в стране было продано 101,2 миллиона декалитров алкогольной продукции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев подвел итоги 2022 года
Названы способы избежать травмы при падении на льду
В США обвинили губернатора Техаса в угрозе жизни незаконных мигрантов
В «Росатоме» рассказали о преодолении важного барьера в экспорте
Евросоюз резко увеличил поставки вина в Россию
Международный совет по спорам отказал Хельсинки в претензиях к «Росатому»
В российском городе зарезали заступившегося за девушку мужчину
Новак заявил о планах России поставлять газ Афганистану и Пакистану
Новак раскрыл планы России увеличить поставки газа Казахстану и Узбекистану
В России назвали условие для переговоров с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.