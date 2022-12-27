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04:00, 27 декабря 2022Ценности

Бритни Спирс едва не оголила грудь на новом видео из душа

Поп-исполнительница Бритни Спирс едва не оголила грудь на новом ролике из душевой кабины

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс вновь поделилась роликом в откровенном виде и насторожила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость опубликовала новое видео, на котором она запечатлена топлес в душевой кабине под струями воды. При этом на размещенных кадрах видно, что поп-исполнительница случайно едва не оголила грудь во время позирования перед камерой. Волосы Спирс были собраны в небрежный пучок, а на лице присутствовал макияж в стиле smoky eyes.

Певица в очередной раз разместила подобную публикацию вопреки недовольству мужа Сэма Асгари по этому поводу. Ранее в декабре персональный тренер защитил жену от нападок хейтеров и в то же время признался, что на самом деле не приветствует ее желание делиться откровенными изображениями в социальных сетях.

Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари в июне. Известно, что пара состояла в отношениях с 2016 года. Торжественную церемонию пара решила сделать закрытой, пригласив только самых близких друзей.

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Карина Черных
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