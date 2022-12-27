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01:41, 27 декабря 2022Россия

Слуцкий назвал «филькиной грамотой» призыв Киева исключить Россию из ООН

Слуцкий заявил, что призыв Киева исключить Россию из ООН является «филькиной грамотой»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Призыв Киева исключить Россию из ООН рассчитан исключительно на популистский эффект. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он указал, что подобные инициативы являются «некомпетентной филькиной грамотой», поскольку исключить Россию из ООН невозможно. «И основания и аргументация нацелены на отсталых», — добавил политик.

Также парламентарий допустил «кризис жанра или утрату связи с реальностью» у украинских дипломатов из-за заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о планах провести мирный саммит в ООН без России. «Приплел еще что-то несусветное про переговоры. В общем, очередные сказки на ночь для западных хозяев», — оценил идею Слуцкий.

26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. При этом, отвечая на вопрос о приглашении России на саммит, Кулеба сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров по Украине. Отвечая на вопрос, готова ли Москва идти на переговоры при условиях Киева, пресс-секретарь президента России указал, что Россия всегда ориентировалась на свои цели и здравый смысл.

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Марина Совина
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