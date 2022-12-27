Слуцкий назвал «филькиной грамотой» призыв Киева исключить Россию из ООН

Слуцкий заявил, что призыв Киева исключить Россию из ООН является «филькиной грамотой»

Призыв Киева исключить Россию из ООН рассчитан исключительно на популистский эффект. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он указал, что подобные инициативы являются «некомпетентной филькиной грамотой», поскольку исключить Россию из ООН невозможно. «И основания и аргументация нацелены на отсталых», — добавил политик.

Также парламентарий допустил «кризис жанра или утрату связи с реальностью» у украинских дипломатов из-за заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о планах провести мирный саммит в ООН без России. «Приплел еще что-то несусветное про переговоры. В общем, очередные сказки на ночь для западных хозяев», — оценил идею Слуцкий.

26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. При этом, отвечая на вопрос о приглашении России на саммит, Кулеба сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров по Украине. Отвечая на вопрос, готова ли Москва идти на переговоры при условиях Киева, пресс-секретарь президента России указал, что Россия всегда ориентировалась на свои цели и здравый смысл.