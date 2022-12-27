В ЛНР отреагировали на планы Украины по мирному саммиту в ООН

Бывший посол ЛНР Мирошник заявил, что Украина пытается втянуть ООН в конфликт с Россией

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник отреагировал на планы Украины по мирному саммиту в ООН. Его слова приводит ТАСС.

Мирошник заявил, что Киев рассчитывает втянуть ООН в конфликт с Россией на своей стороне. «Любой “мирный саммит” без участия противоположной стороны конфликта — это не способ поиска урегулирования, а шабаш подотчетных Вашингтону полусубъектов. Они будут единодушно согласны на любую глупость, которую процитирует [президент Украины Владимир] Зеленский с согласия кураторов-англосаксов», — отметил он.

По его словам, украинская сторона хочет обойти правила организации, дискредитировав таким образом ООН и «смысл деятельности» организации.

Ранее офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прокомментировал предложение Киева провести мирный саммит — он отказался быть посредником переговоров без согласия обеих сторон, России и Украины.

О предложении Украины провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН заявил Кулеба. Говоря о приглашении России на мероприятие, он сказал, что такой шаг возможен лишь после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».