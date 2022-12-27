В донецкой Макеевке расстреляли семью из восьми человек

В донецкой Макеевке расстреляли семью из восьми человек, среди них трое детей

В городе Макеевка в Донецкой народной республике произошло массовое убийство. Об этом агентству ТАСС сообщили в макеевской городской администрации.

Неизвестные расстреляли цыганскую семью из восьми человек. Среди погибших оказались трое детей, от одного года до девяти лет.

Военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок узнал, что к массовому убийству причастна группа вооруженных людей, которые расправились с мирными жителями из автоматов. Также ему стало известно, что жертв добивали выстрелами в голову.

Telegram-канал Mash на Донбассе выяснил, что убийцы скрылись с места преступления на синем автомобиле Skoda. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Убийство военнопленных в Макеевке

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что расстрел российских военнопленных в Макеевке является военным преступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно быть тщательно расследовано, как и любой другой случай нарушения прав человека.

Позднее стало известно о захвате в плен двух бойцов 80-й аэромобильной бригады ВСУ, которая стала известна из-за расстрела российских военнослужащих. Уточнялось, что бойцы-разведчики «Русского легиона» совместно с разведкой «Ахмата» передали захваченных пленных «в соответствующие органы» для дальнейшего разбирательства.

Еще в апреле президент России Владимир Путин указал, что украинские бойцы и иностранные наемники неоднократно нарушали нормы международного права. По словам главы государства, многочисленные факты подобных нарушений были выявлены в ходе российской спецоперации на Украине. «Речь об убийствах мирных жителей, использовании людей, в том числе детей, в качестве живого щита, о других преступлениях», — пояснил президент.