Разговор с родственником убитой в донецкой Макеевке семьи попал на видео

Родственник расстрелянной в Макеевке семьи из восьми человек прокомментировал убийство

Родственник расстрелянной в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР) семьи из восьми человек прокомментировал убийство. Запись разговора опубликовало РИА Новости.

На кадрах мужчина со слезами на глазах сообщает, что убили его дочку, внука, свата с дочерями и других родственников. Мужчина рассказал, что узнал о нападении по телефону: ему позвонил зять, который пришел домой и увидел тела. Причину нападения россиянин назвать не может. Однако он опровергает версию ограбления, так как никакие вещи не пропали, даже золотая цепочка остались на теле погибшей.

Ранее сообщалось, что полицейские по горячим следам раскрыли убийство семьи в Макеевке. Трое фигурантов — жители Калининского микрорайона. Они совершили убийство ради того, чтобы похитить автомобиль Skoda и ценное имущество. По статье об убийстве двух и более человек им может грозить пожизненный срок.

О преступлении стало известно накануне ночью. Вооруженные автоматами мужчины ворвались в дом и расстреляли семью. Самому младшему из погибших был один год. Известно, что жертв они добивали выстрелами в голову.