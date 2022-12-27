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10:36, 27 декабря 2022Забота о себе

Гинеколог оценила опасность бокала шампанского для беременных

Гинеколог Антипова заявила, что алкоголь может вызвать непредвиденный спазм у беременных

Фото: I. Weber / blickwinkel / Globallookpress.com

Алкоголь может вызывать у беременных непредвиденные спазмы, заявила врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Нина Антипова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила опасность новогоднего бокала шампанского для беременных.

Врач указала на то, что не существует исследований о том, какие дозы алкоголя в период зачатия и во время беременности безопасны для плода. «Поэтому врачи рекомендуют воздержаться от приема алкоголя. Алкоголь воздействует на тонус сосудов и может вызвать непредвиденный спазм», — объяснила она. По ее словам, из-за алкоголя ухудшается поступление кислорода и питательных веществ в матку, что приводит к задержке развития плода, нарушениям в нервной системе и головном мозге, возрастает риск выкидыша.

При планировании беременности, продолжила она, как минимум за три месяца до зачатия желательно отказаться от алкоголя и других вредных привычек вместе с партнером. «Употребление алкоголя может привести к нарушениям в развитии плода даже на самом раннем сроке беременности. В этот момент зародыш уже закрепился в полости матки и получает питательные вещества по крови матери», — предостерегла Антипова, уточнив, что распитие алкоголя в этот период способно вызвать отторжение и гибель плода.

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Александра Лисица
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