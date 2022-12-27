На Украине сообщили об обмене телами погибших с Россией

Власти Украины сообщили о получении от России тел 42 погибших военнослужащих

Украина получила от России тела 42 погибших военнослужащих. О состоявшемся обмене сообщает Министерство реинтеграции республики в Telegram-канале.

«Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то что процесс переговоров сложен и продолжителен, стараемся его ускорять (...) Вернем всех», — заявил уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Уточняется, что с момента назначения Котенко Украина смогла вернуть тела 869 погибших военных.

Ранее заведующая отделом экспертизы трупов Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ксения Макарова рассказала, что на возвращенных Украиной телах бойцов Народной милиции Луганской народной республики были обнаружены следы пыток. Она отметила, что военнопленным не оказывали первичную медицинскую помощь, потому что иначе они могли бы выжить.

11 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат.