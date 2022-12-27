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19:48, 27 декабря 2022Силовые структуры

Похитившую россиянина и вымогавшую деньги за его освобождение банду задержали

Под Воронежем задержали банду, похитившую юношу и требующую за него 30 миллионов рублей

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Воронежской области задержали банду из пяти местных жителей, которые подозреваются в похищении 18-летнего юноши и вымогательстве за его освобождение 30 миллионов рублей. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

В отношении россиян возбудили уголовное дело. Во время обысков у них обнаружили маски, электрошокеры, ножи, пневматическое оружие и расписки с согласием отдать крупные суммы денег.

В ноябре трое неизвестных похитили на глазах у 67-летнего дедушки внука. Молодого человека насильно вывели из машины Land Cruiser, усадили в другое авто и увезли в неизвестном направлении. Двое оставшихся соучастников стали требовать у мужчины вернуть многомиллионный долг, который он у них якобы взял в 2021 году. После угроз расправой над внуком дедушка подписал расписку.

Ранее сообщалось, что полиция задержала студентов, похитивших в Москве человека под видом силовиков.

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Илона Палей
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