Россия впервые за несколько десятилетий испытала дизельные подлодки в Арктике

Минобороны впервые за несколько десятилетий испытало дизельные подлодки в условиях Арктики

Министерство обороны России впервые за несколько десятилетий испытало дизельные подводные лодки в условиях Арктики. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, речь идет о подлодках проекта 636.3, которые являются самыми бесшумными в мире, за что на флоте их прозвали «черными дырами». Шесть первых таких субмарин строились с 2014 по 2016 год. Осенью 2016 года был подписан контракт еще на шесть подводных лодок этой серии для Тихоокеанского флота, три из которых уже изготовлены.

Проверка субмарин на Северном морском пути (СМП) проходила в рамках арктической экспедиции «Умка-2022». В ходе маневров подлодки атаковали надводные и подводные цели, а также выполняли запуск крылатых ракет «Калибр». По словам источника издания в Минобороны, результаты испытаний доказали, что корабли пригодны к работе в условиях Арктики.

Как рассказал военный историк Дмитрий Болтенков, ранее маневры субмарин подобного типа проходили в районе Северного морского пути в 1950-х годах, после чего в испытаниях участвовали только атомные подводные лодки. «Это был непростой переход [по СМП] — переводили большой отряд кораблей, часть лодок застряла. И сейчас, впервые за многие десятилетия, дизель-электрическая подводная лодка совершила переход по СМП на Тихоокеанский флот», — сообщил эксперт.

По его словам, теперь Россия сможет задействовать лодки проекта 636.3 для патрулирования и разведки арктических морей.

В июле стало известно, что Тихоокеанский флот России провел учения по защите Северного морского пути с участием атомных подводных лодок 949А «Антей».