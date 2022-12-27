Кабмин поручил послу вернуть проданную мошенниками недвижимость РФ в Берлине

Кабмин РФ заявил о поручении послу в Берлине Нечаеву восстановить права на недвижимость

Правительство России поручило послу в Германии Сергею Нечаеву предпринять необходимые действия для восстановления российских прав на недвижимость в Берлине, которая была продана мошенниками по фальшивым бумагам. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла делать и принимать любые заявления, которые необходимы и (или) целесообразны для достижения целей защиты и обеспечения восстановления прав РФ», — говорится, среди прочего, в документе.

В 2021 году немецким инвесторам были проданы четыре земельных участка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров со строениями в берлинском районе Лихтенберг, принадлежащих России. Среди них оказалась территория заброшенного бывшего советского аэродрома.

Продажей занимался 69-летний берлинский стоматолог украинского происхождения, действовавший якобы от имени российских властей, а также уроженка Украины, представлявшаяся офицером ФСБ.

В ноябре сообщалось, что Польша изъяла у посольства России базу отдыха под Варшавой. Речь идет об участке земли площадью около шести гектаров на берегу Зегжинского водохранилища. На нем стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. По словам заместителя министра климата и окружающей среды Эдварда Сярки, сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве на территории лесничества Яблонна. Польские власти уточняют, что соглашение об аренде, действовавшее с 1980-х годов, было расторгнуто в апреле.

В декабре 2021 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что правительство США захватило дипломатическую собственность российского посольства в Вашингтоне. «Абсолютно неприемлемо и нарушает все мыслимые дипломатические каноны и конвенции то, что американцы захватили и держат под контролем нашу дипломатическую собственность», — сказал российский министр.