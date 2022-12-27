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17:14, 27 декабря 2022Силовые структуры

Адвокат оценил шанс бывшего сенатора Арашукова на пересмотр приговора

Адвокат Карабанов назвал возможным пересмотр приговора бывшему сенатору Арашукову
Рауль Арашуков (слева) и Рауф Арашуков (справа)

Рауль Арашуков (слева) и Рауф Арашуков (справа). Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Существует возможность пересмотра приговоров бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу с последующим сокращением срока тюремного заключения — подобные прецеденты уже бывали. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«Во-первых, есть возможность личного помилования президента, — сказал правозащитник. — Также остается и решение высшего суда, который рассматривает жалобы на суровость приговора. Верховный суд может пересмотреть приговор и принять иное решение».

Карабанов напомнил о резонансном деле главы ГУЭБиПК генерала Дениса Сугробова, проходившего по похожим статьям. Тогда, в 2017 году, Сугробова и других руководителей ГУЭБиПК, замешенных в преступном сговоре, приговорили к внушительным срокам.

«Самого Сугробова приговорили к 22 годам лишения свободы. Позже Верховный суд сократил этот срок вдвое», — рассказал адвокат.

Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за создание преступного сообщества, убийства и хищения. Рауф Арашуков и его отец Рауль по существу дела не признали вину ни по одному из предъявленных обвинений.

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Наталия Белова
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