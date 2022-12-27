Путин провел экскурсию по Русскому музею для лидеров СНГ

Президент Путин провел экскурсию по Государственному Русскому музею для лидеров стран СНГ

Лидерам стран СНГ во второй день неформального саммита в Санкт-Петербурге провели экскурсию по Государственному Русскому музею. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

На кадрах видно, как президент России Владимир Путин показал главам стран экспонаты одного из залов, а также познакомил с директором Русского музея Владимиром Гусевым.

Президент России Владимир Путин анонсировал проведение неформальной предновогодней встречи глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге 9 декабря. Саммит прошел 26 и 27 декабря, на встрече присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.