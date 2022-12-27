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23:38, 27 декабря 2022Мир

Путин провел экскурсию по Русскому музею для лидеров СНГ

Президент Путин провел экскурсию по Государственному Русскому музею для лидеров стран СНГ

Лидерам стран СНГ во второй день неформального саммита в Санкт-Петербурге провели экскурсию по Государственному Русскому музею. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

На кадрах видно, как президент России Владимир Путин показал главам стран экспонаты одного из залов, а также познакомил с директором Русского музея Владимиром Гусевым.

Президент России Владимир Путин анонсировал проведение неформальной предновогодней встречи глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге 9 декабря. Саммит прошел 26 и 27 декабря, на встрече присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Юлия Мискевич
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